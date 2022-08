Questa notte si è giocata la sfida tra i padroni di casa di Nashville e il Toronto. Successo degli ospiti per 3-4, dove i mattatori sono stati Bernardeschi e Insigne. L’ex Juventus autore di un assist per il gol di Osorio e della rete su calcio di rigore, mentre per il ragazzo di Frattamaggiore, scatto sulla sinistra e diagonale imparabile per Willis.

La Redazione