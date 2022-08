Spalletti: “Mercato? La squadra è incompleta e i dirigenti lo sanno”

Nel frattempo, Spalletti attende: il portiere, Raspadori e a questo punto anche un centrocampista che dovrà sostituire Fabian nel momento in cui la trattativa con il Psg sarà definita: Barak del Verona è un vecchio obiettivo, Lo Celso del Tottenham uno più recente (ma c’è la concorrenza di Villarreal e Fiorentina). «Mercato? La squadra è incompleta e i dirigenti lo sanno che va completata. E stanno lavorando per questo», conferma il signor Luciano. «Non dipende solo da me, in questo progetto di ringiovanimento ci lavoro con grandissimo entusiasmo. Aspettando, resto fiducioso. Perché è una cosa che sappiamo noi dal di dentro. Delle situazioni vanno messe a posto».