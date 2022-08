Sky – Napoli-Raspadori, trattativa più viva che mai, si prova a trovare l’accordo

Continua la trattativa tra il Napoli ed il Sassuolo per Giacomo Raspadori, e dopo la fumata grigia, esito dell’incontro di due giorni fa, si discute con l’unico obiettivo di trovare un accordo, come scrive Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky. La trattativa tra Napoli e Sassuolo per Giacomo Raspadori è più che viva, i club stanno continuando a trattare telefonicamente per trovare un accordo. Il Napoli vuole alzare l’offerta per convincere il club neroverde e già domani potrebbe esserci un nuovo incontro per discutere dell’affare. L’impressione è che a piccoli passi ci si stia avvicinando al buon esito della trattativa. Dalla parte del Napoli c’è il giocatore, che è fermo sulla volontà di andar via e per questo non vuole rinnovare il contratto con il Sassuolo.