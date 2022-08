SKY – Napoli-Raspadori, domani ultimo incontro prima del fatidico sì

Il Napoli e Raspadori, mai come questa sera, sono davvero vicinissimi al fatidico sì. Nel pomeriggio era prevista la telefonata tra De Laurentiis e l’a.d. del Sassuolo Giovanni Carnevali. Si sono fatti altri passi in avanti, tanto che domani ci sarà l’incontro decisivo. Come riporta il sito di Gianluca Di Marzio la trattativa si potrebbe chiudere tra i 33 e i 35 milioni con l’aggiunta dei bonus e una percentuale sulla futura rivendita, insomma come per Scamacca al West Ham. Ancora 24 ore e Raspadori potrà finalmente abbracciare l’azzurro.

La Redazione