Il mercato del Napoli in queste ore è legato ad un nome e cognome ben preciso, ovvero Giacomo Raspadori. Il classe 2000 del Sassuolo ha già fatto intendere che vuole la maglia azzurra. Le ultime da Francesco Modugno. “Il club partenopeo in queste ore è ottimista per la chiusura della trattativa. De Laurentiis in queste ore è alle isole Eolie e in serata nuovi contatti per chiuderlo entro domani e fargli fare le visite mediche martedì”.

La Redazione