Sky – Lunedì è il giorno di Contini alla Sampdoria

Nikita Contini, portiere di proprietà del Napoli, che anche ieri si è messo in mostra nel secondo tempo dell’amichevole contro l’Espanyol, è in partenza, direzione Genova, come scrive il giornalista di Sky, Gianluca Di Marzio. “Lunedì è il giorno dell’arrivo di Nikita Contini alla Sampdoria. Il portiere è atteso a Genova per le visite mediche e la firma che lo legherà al club doriano”.