In casa Napoli sono ore importanti per il mercato in entrata, ma anche in uscita. La buona prestazione nel secondo tempo contro l’Espanyol di ieri pomeriggio, non è bastata per la conferma di Nikita Contini. Il portiere classe ’96 domani sosterrà le visite mediche e poi firmerà con la Sampdoria, Lo riporta il sito di Gianluca Di Marzio.

La Redazione