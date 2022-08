SKY – Fabian al Paris Saint-Germain fa parte del piano “segreto” di Campos

Ieri nell’ultima amichevole del Napoli pre-campionato, contro l’Espanyol, Fabian Ruiz non ha giocato per un affaticamento muscolare. Sul centrocampista azzurro aleggia l’ombra del PSG, come scrive il giornalista di Sky Sport, Fabrizio Romano: “Fabian al Paris Saint-Germain fa parte del piano “segreto” di Luís Campos. Il ds ha lavorato per settimane all’accordo con gli agenti del giocatore, voleva anticipare i top club interessati a lui per la prossima estate quando sarebbe diventato un parametro zero“.