Raspadori al Napoli, nuova offerta: ADL sale e le parti si avvicinano

Se il futuro di Fabian Ruiz sarà al Paris Saint Germain, allora il Napoli ha già individuato il sostituto: si tratta di Giacomo Raspadori, talento del Sassuolo che già da settimane gli azzurri stanno provando a scippare al club neroverde. Tra stasera e domani le parti si riaggiorneranno per una nuova offerta: il club di Aurelio De Laurentiis si vuole spingere più in là dei 31 milioni già proposti per regalare a Spalletti un altro elemento su cui costruire la nuova squadra, magari arrivando anche a 35-36 milioni, bonus compresi.E, secondo Sky Sport, il colpo Raspadori potrebbe chiudere anche l’eventuale eredità di Fabian: con l’arrivo del giovane attaccante del Sassuolo, infatti, Luciano Spalletti tornerebbe al 4-2-3-1 – modulo che aveva accantonato in questo inizio di stagione – per sfruttare proprio le sue caratteristiche e non ci sarebbe bisogno di intervenire ulteriormente sul mercato: Lobotka, Demme, Anguissa, Zielinski, Elmas e, nel caso, anche Gaetano, consentono tranquillità. Almeno nel numero. Non sarà così facile, però: il Sassuolo non sembra voler calare la pretesa di 40 milioni per lasciarlo partire. Fonte: mattino.it