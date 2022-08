Napoli-Raspadori pronta una nuova offensiva nelle prossime ore!

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, dopo l’incontro avvenuto a Rivisondoli tra le due dirigenze in cui si è capito che il Sassuolo vuole più di 40 milioni per Raspadori, il Napoli sarebbe pronto a rilanciare nelle prossime ore per l’attaccante italiano, calciatore di cui Spalletti sembra innamorato tatticamente e per cui la società è disposta a fare un’eccezione, alla luce del fatto che il club partenopeo ha perso Mertens, calciatore che per caratteristiche è simile, anche se più forte, di Raspadori.