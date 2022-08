Napoli, manca la finalizzazione: Lobotka non al top, “poco” Elmas

Tra le note positive, dopo la gara amichevole di ieri contro l’Espanyol, la buona personalità dimostrata da Kim e l’autorevolezza a centrocampo di Anguissa, insieme ad un Olivera che sta cambiando passo. Da migliorare, invece, senza dubbio, una finalizzazione che non convince e stenda a decollare. Come la rifinitura. Il Napoli con l’Espanyol ha prodotto poco e non ha segnato, ma la questione, nonostante i risultati delle precedenti amichevoli, è stata ravvisata sin dall’inizio del ritiro di Castel di Sangro. Spalletti conosce bene il problema. Il tridente è dotato di grande velocità, da questo punto di vista ci sono pochi dubbi, ma i meccanismi non sono ancora rodati e i rifornimenti in arrivo dal centrocampo non di grande spessore: Lobotka non è ancora al top e spesso il tecnico lo ha richiamato e si è visto Un Elmas spesso arruffone. Un dato su tutti? In quattro amichevoli, Osimhen ha segnato soltanto un gol su rigore con il Maiorca.

CdS