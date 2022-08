Napoli-Espanyol, lampo iniziale di Osimhen e ottimo Contini!

E allora, il pareggio. Il terzo della parentesi abruzzese in quattro amichevoli dopo quelli con l’Adana e il Maiorca (sei in totale considerando anche le due a Dimaro). Il primo senza gol: non accadeva da cinque mesi, dicevamo. Eppure, l’avvio è brillante sulle onde del tridente: Lozano e Kvara partono bene e Osimhen colleziona tre occasioni in una decina di minuti. Una sfuriata e poi la quiete. Si fa per dire: l’unica, vera palla-gol la costruisce Lozano nel secondo tempo, con un diagonale dopo uno schema da calcio d’angolo che finisce fuori di poco, ma poi è il portiere Contini, in procinto di andare alla Samp, a conquistare la scena con due grandi interventi.