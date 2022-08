Mertens ci ha messo poco a diventare il re di Instanbul

Dopo l’addio a Napoli ed ai tifosi azzurri, Dries Mertens si appresta a vivere la sua nuova vita in Turchia, e a diventare l’idolo dei tifosi del Galatasaray. Ci ha messo poco a diventare Re di Istanbul, Dries Mertens. Gli è bastato scendere le scalette dell’aereo, insieme all’inseparabile moglie Kat, che da Brussels lo ha portato fino in Turchia per quella che è a tutti gli effetti la sua prima volta da calciatore del Galatasaray. I turchi giocano oggi contro l’Antalyaspor l’esordio nella nuova Super Lig, ma l’attenzione dei tifosi nelle ultime ore è stata rivolta più al mercato che al campo: ne erano tantissimi ieri sera in aeroporto, per aspettare il volo privato congiunto che ha portato in città Mertens e anche Torreira. Oggi le visite mediche e poi l’ok definitivo all’operazione. IL Mattino