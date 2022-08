Mertens, accoglienza incredibile e dribbling alla…Juventus!

E’ pronto per la sua nuova avventura, Dries Mertens. La affronterà con l’entusiasmo che lo contraddistingue, anche perchè l’accoglienza è stata davvero calorosa. E’ stato bravo, Mertens, anche a dribblare una domanda “scomoda”, riguardante il suo rifiuto alla Juventus, quesito che gli è stato posto appena giunto in aeroporto. Una questione a cui l’attaccante belga ha risposto così: “Sono venuto qui, adesso sono qui e sono felice. Quest’accoglienza è incredibile, non me l’aspettavo. Questi tifosi sono pazzeschi. Vogliamo fare cose speciali, il Galatasaray è il miglior club della Turchia”.