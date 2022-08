Kepa o Navasa? Nè PSG nè Chelsea hanno fatto passi verso il Napoli

Il Napoli ha un’urgenza da risolvere, il portiere. E’ chiaro che Meret non ha più la fiducia dell’allenatore, e per lui ci sarà sicuramente un’altra destinazione, ma chi sarà l’estremo difensore azzurro? “Navas o Kepa? Kepa o Navas? Né Psg né Chelsea hanno fatto il passo tanto atteso di apertura totale. Dunque, il Napoli resta in attesa. Altrimenti, sospirano, il portiere c’è ed è Meret. Pure se Spalletti non fa nulla per nascondere che non gli va così a genio. Ma certo, quello del numero 1 è un groviglio inspiegabile. Un labirinto in cui il club azzurro si è infilato e dove non è ancora capace di trovare la matassa (economica, s’intende). Il Chelsea in prestito lo dà ma a non meno di 3 milioni. E suoi bonus non vuole indietreggiare. Anche perché si tratta di un portiere pagato 80 milioni appena 4 estati fa. Anche se reduce da due stagioni da rincalzo, con presenza con il contagocce. Il Psg dovrebbe bissare con il Napoli per Meret una operazione stile Wijnaldum, ovvero un prestito gratuito con gran parte dello stipendio in quota quatariota. La strategia funzionerà? Intanto Meret ferma ogni ipotesi di rinnovo. Ma se De Laurentiis punta i piedi e deciderà di tenerlo, il friulano andrà in scadenza. Una situazione non semplice. Ma l’impressione è che arriverà un altro secondo: ed è Sirigu. Prossimi giorni Ambrosino dovrebbe raggiungere il Bari. Gaetano andrà alla Cremonese: pronto un nuovo prestito.” Il Mattino