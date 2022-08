Il PSG punta Fabian Ruiz, pronta un’offerta irrinunciabile per lo spagnolo!

Fabian è pronto a partire: lo vuole il Psg, lo tratta il Paris e offre più o meno 25 milioni tra base fissa e bonus. Niente male per un giocatore in scadenza che, tra l’altro, ha ribadito a più riprese la sua volontà di non rinnovare. Una storia chiusa e complicata da tempo, insomma, ma anche un altro pezzo forte, un’altra cessione che in attesa del mercato, dei colpi che il Napoli sta provando a chiudere, conferma le riflessioni post partita di Spalletti. «Se mi aspetto Raspadori e il portiere? Secondo me se l’aspetta la società, non me l’aspetto io: perché la rosa è incompleta».

Fonte: CDS