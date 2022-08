Gravina ospite del patron De Laurentiis: la distensione

La presenza che nessuno si aspetta: Gabriele Gravina. Il presidente della Figc è stato ospite di Aurelio De Laurentiis nel ritiro di Rivisondoli. Un modo per chiarirsi e far tornare il sereno dopo mesi di tensione in cui i due si sono scambiati una serie di affondi pesantissimi. Tra i due sono state numerose le incomprensioni, sfociate tra le altre cose, nel sostegno del patron del Napoli a Lorenzo Casini alla guida della Lega Calcio. Poi, nei giorni scorsi, il segnale di pace, con l’accordo sulle multiproprietà che era divenuto uno dei motivi di principale attrito. Gravina a Castel di Sangro ha creato il miracolo della promozione in serie B. Due anni fa era già stato in visita al ritiro del Napoli.

Il Mattino