Fabian al Psg sbloccherebbe la trattativa Keylor Navas-Napoli!

E allora, Fabian è in partenza: la trattativa con il Psg è entrata nella fase calda, facciamo anche cruciale, e non è un caso che ieri sia il Napoli sia il giocatore abbiano deciso di comune accordo di evitare la partita con l’Espanyol, optando per una versione ufficiale: «Ruiz non giocherà l’amichevole per un affaticamento». Cose che succedono quando il mercato entra nel vivo, quando un affare è pronto per essere rifinito e confezionato: il Psg è venuto fuori di gran carriera, in silenzio, ed è pronto ad affondare il colpo. Due più due? Spesso fa quattro, certo: il club azzurro tratta Navas da un po’, il trentacinquenne portiere del Costa Rica che è stato scavalcato da Donnarumma e che ha perso anche la fascia di capitano: potrebbe entrare nell’operazione; potrebbe. E di certo l’inviato del Napoli a Parigi ne parlerà nei termini venuti fuori negli ultimi giorni: Keylor, infatti, potrebbe anche arrivare con una formula diversa dal prestito secco. Si vedrà. Anche perché la pista Kepa resiste, nonostante i problemi con il Chelsea relativi ai bonus e alle cifre: lui sì che sarebbe un prestito puro, ma il ds Giuntoli le tiene entrambe a galla. In attesa dell’occasione migliore.

Fonte: CDS