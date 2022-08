F. Modugno: “Napoli-Navas, il motivo per cui potrebbe vestire l’azzurro. Per Raspadori il club ci crede”

Nel corso di Sky Sport 24 per la rubrica del calciomercato, il giornalista Francesco Modugno aggiorna sulle ultime trattative del calcio Napoli. “In casa Napoli si respira aria di fiducia per Raspadori. Infatti il club vuole aumentare l’offerta e ci saranno contatti tra le parti. Domani potrebbe essere la giornata decisiva per chiudere l’affare e far fare al ragazzo quanto prima le visite mediche. Per lui contratto di cinque anni, ingaggio da 2,5 milioni e soprattutto la Champions. Da Parigi Fabian Ruiz vicino alla cessione e si segue la pista Navas. Per il portiere della Costa Rica contratto biennale con il vantaggio del decreto crescita, il calciatore ci sta pensando. In alternativa Kepa del Chelsea”.

La Redazione