Eredi Maradona/Napoli, per le maglie appuntamento in Tribunale

Continua la guerra di tutti contro tutti tra gli eredi Maradona. I ring sono le trasmissioni televisive come le aule dei tribunali. L’ultima puntata è stata qualche giorno fa tra Claudia Villafane, l’ex moglie di Diego, e Veronica Ojeda, sua ultima compagna e madre di Diego Fernando. La prossima puntata, invece, sarà a Napoli, in Tribunale, il 23 agosto, davanti alla seconda sezione civile, giudice Paolo Andrea Vassallo, con l’udienza per l’istanza cautelare presentata da tutti gli eredi: la richiesta è quella innanzitutto di restituire la metà dei proventi, circa 450mila euro delle vendite delle maglie special edition dedicate a Maradona e realizzate dal Napoli durante l’ultimo campionato.