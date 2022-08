COPPA ITALIA – H. Verona-Bari 1-4, Cheddira mattatore della sfida. Buone indicazioni per il Napoli

Questo pomeriggio allo stadio “Bentegodi” si è giocato per il primo turno di Coppa Italia la sfida tra il Verona e il Bari. Gli scaligeri partono forte e sbloccano il match, cross di Lazovic, parata del portiere ospite e segna Lasagna con un tocco non pulito. I pugliesi però, dopo aver sofferto all’inizio, prova a reagire e pareggia. A segno il calciatore di proprietà del Napoli Folhorunsho di testa. Nel finale del primo tempo la squadra di Mignani va in vantaggio con Cheddira che supera un avversario e supera Montipò. L’Hellas Verona potrebbe pareggiare ma spreca Lasagna. Nel secondo tempo le altre due reti del Bari, doppietta di Cheddira, prima su rigore e poi con un tocco da pochi passi. Nel mezzo scaligeri in dieci per il doppio giallo a Faraoni. Per il Napoli buone indicazioni visto il Verona. ma certamente mai abbassare la guardia, mentre inizio da sogno per i pugliesi.

Marcatori: 16′ p.t. Lasagna, 30′ p.t. Folorunsho, 44′ p.t. Cheddira, 9′ s.t. Cheddira (rig.)32′ s.t. Cheddira.

Hellas Verona (3-5-2) – Montipò; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini (dal 25′ p.t. Magnani. dal 1′ s.t. Amione); Faraoni, Tameze (dal 26′ s.t. Barak), Hongla, Ilic, Lazovic; Henry (dal 15′ s.t. Piccoli), Lasagna (dal 24′ s.t. Duric). All: Cioffi.

Bari (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare (dal 20 ‘s.t. Gigliotti), Terranova, Ricci; Benedetti (dal 19′ s.t. Maiello), Maita (dal 43′ s.t. Bosisio), Folorunsho; Botta; Cangiano (dal 15′ s.t. Bellomo), Cheddira (dal 42′ s.t. Mallamo). All. Mignani.

Ammoniti: 24′ p.t. Di cesare (B), 1′ s.t. Lazovic (V), 40′ s.t. Bellomo

Espulsi: 24’ s.t. Faraoni

A cura di Alessandro Sacco