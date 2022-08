C’è un giocatore che vuole solo il Napoli, e rischia di restare lì dov’è

Ancora c’è un pò di tempo, ma il campionato che comincia tra una settimana non ne dà più tanto, ed il Napoli deve chiarire quale sarà la squadra titolare per la prossima stagione. Un obiettivo sicuro è Giovanni Simeone, come scrive Il Mattino. C’è un calciatore che ha voglia di Napoli più di ogni altra cosa al mondo, ed è disposto per questo ad aspettare ancora. Magari anche rischiando di restare dove sta: ed è Simeone. Il Cholito, anche su pressione del papà, non vede l’ora di giocare al Maradona nello stadio del Pibe de oro, vero idolo della famiglia. Ed è per questo che ieri ha rispedito al mittente anche l’arrembaggio del Nizza. Il Verona, a dire il vero, inizia a sbandare: i 17 milioni promessi dal Napoli fanno gola. Ma Giuntoli, ancora ieri, è stato chiarissimo: dobbiamo vendere Petagna. Ma a chi? Il Monza ha frenato, prima Berlusconi ha dato mandato di vedere fino in fondo se l’affare Icardi è realizzabile. Non è facile piazzare il centravanti ma a questo deve lavorare la dirigenza partenopea.