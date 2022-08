Calcio in tv, dove vederlo? SERIE A: consigli e guida per gli abbonamenti

Dazn resta il player principale avendo acquistato i diritti per tutte le 380 gare del campionato fino al giugno 2024: sette in esclusiva e tre in coesclusiva con Sky. La piattaforma streaming, qualche settimana fa, ha annunciato i nuovi prezzi in vigore dal 2 agosto: 39,99 per l’abbonamento Premium e 29,99 euro al mese per quello Standard. Il primo permette di registrare fino a sei dispositivi e la visione dei contenuti sportivi in contemporanea anche da due dispositivi diversi che si trovano a distanza (non sulla stessa «rete domestica»); quello Standard permette di registrare due dispositivi e la visione in contemporanea su un dispositivo alla volta o su due dispositivi diversi, ma solo se connessi alla stessa «rete domestica».

Infine, per beneficiare della visione su satellite bisogna pagare 5 euro in più appunto. Invece, l’abbonamento a Sky Calcio (serie A, B e campionati esteri) costa 14,90 euro al mese per 18 mesi. Sky Sport costa 30,90 euro al mese (serie A, B, campionati esteri, Champions, Europa e Conference League, F1, MotoGp, Nba e Tennis) con un costo di attivazione di 9 euro. Serie A visibile su TimVision, anche se ha perso l’esclusiva: fino al 9 agosto è possibile abbonarsi per 12 mesi a 19,99 euro al mese (che diventeranno 29,99 tra un anno), con una tassa di attivazione una tantum di 19,99 euro. Pacchetto che comprende anche Infinity+, che trasmette tutte le partite della Champions tranne una del mercoledì (esclusiva di Prime Video). Fonte: Mattino.it