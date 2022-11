Calcio in tv, dove vederlo? I consigli e la guida per gli abbonamenti. La Champions, Europa League e Conference

A breve ricomincerà la stagione calcistica, che comprende Serie A, B, C, campionati stranieri, Champions, Europa e Conference League. Ecco un elenco completo per informare i tifosi su come e dove seguire la propria squadra del cuore

Factory della Comunicazione

È la grande esclusiva di Sky (serve il pacchetto Sky Sport). Trasmette tutte le gare della massima competizione continentale, tranne quelle del mercoledì: sono esclusiva Amazon Prime che ha anche la finale di Supercoppa Europea in programma il 10 agosto tra il Real Madrid e l’Eintracht Francoforte. Dal 15 settembre l’abbonamento ai servizi di Amazon Prime, attualmente a 3,99 al mese, costerà 4,99 euro. Quello annuale passerà invece da 36 euro a 49,90. Il martedì una gara in chiaro su Mediaset. Capitolo streaming: Mediaset Infinity (7,99 euro al mese) trasmette tutte le gare tranne quella del martedì in chiaro e quella del mercoledì su Amazon Prime. Anche su Now sarà possibile seguire 121 match su 137 della Champions. Nel “pass sport” sono incluse anche tre partite di A per giornata, la serie B, l’Europa League, la Formula 1, il tennis, l’Nba e molto altro. Per averlo, il costo è di 14,99 euro al mese. Anche in questo caso, i nuovi clienti possono usufruire di uno prezzo speciale per il primo mese, a 9,99 euro. È possibile disattivare il rinnovo del pass almeno 24 ore prima della fine del periodo di visione.

La seconda manifestazione continentale, nella passata stagione vinta dall’Eintracht Francoforte, si potrà vedere su Dazn e Sky.

La terza manifestazione, l’anno scorso vinta dalla Roma di José Mourinho, si può vedere su Sky e i migliori match su Dazn.

Fonte: Il Mattino