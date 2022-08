Bargiggia su Raspadori: “C’è tempo, ora gli agenti cominceranno a spingere”

Fumata grigia, fumata nera, incontro interlocutorio. Il vertice che c’è stato l’altro giorno a Castel di Sangro, tra i dirigenti del Napoli e quelli del Sassuolo, per parlare di Raspadori, è stato definito in diversi modi. L’esperto di mercato, Paolo Bargiggia, fa notare che di sicuro c’è distanza tra le parti, ma che c’è distanza anche per la fine del mercato. In settimana gli agenti del calciatore cominceranno a “spingere” per la cessione.

In settimana Raspadori ed i suoi agenti cominceranno a spingere con il @SassuoloUS per la cessione al @sscnapoli . Rifiutato fin qui il rinnovo del contratto a 1.5 mln a stagione. Raspadori vuole il Napoli e giocare la @ChampionsLeague. Il Napoli vuole Raspadori. — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) August 7, 2022