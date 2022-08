Stasera l’ultimo test contro l’Espanyol, prove generali per Verona!

Rispetto ai precedenti test, buona risposta del pubblico (ancora pochi biglietti disponibili per Distinti e Tribune) mentre in pay per view la gara sarà visibile su Sky e sull’account Facebook del Napoli al prezzo simbolico di 2,99 euro. Spalletti proverà una formazione che si avvicinerà molto a quella che affronterà il Verona, sarà sicuro assente Politano che contro il Girona ha rimediato un risentimento al polpaccio sinistro. Il programma di recupero prevede ancora terapie, la speranza di Spalletti è di poterlo recuperare per la prima di campionato. La squadra si è allenata ieri pomeriggio al Patini (seduta aperta ai tifosi) dopo che in mattinata la squadra aveva effettuato in palestra test cardio-polmonari. Zedadka, Ounas e Petagna hanno svolto lavoro personalizzato in campo. Terapie, oltre che per Politano, anche per il giovane Ambrosino. Spalletti ha insistito con le esercitazioni tattiche, in rete Lobotka durante la partitella. Applausi per tutti, qualcuno in più come sempre per Kvatatskhelia che anche in allenamento si diverte e dà spettacolo.