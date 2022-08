Matteo Politano non ha giocato l’ultima amichevole di stasera con l’Espanyol per un indurimento del polpaccio, ma a quanto pare il problema è più serio, come riferisce il giornalista Francesco Modugno a Sky Sport 24. “Problemi per Politano, l’esterno del Napoli farà accertamenti nelle prossime ore. Sembrerebbe esserci qualcosa in più di un indurimento al polpaccio“