PREMIER LEAGUE – Everton-Chelsea 0-1, infortunio per K2. Panchina per l’obiettivo del Napoli Kepa

Questo pomeriggio c’è stato il debutto stagionale del Chelsea, una delle candidate alla vittoria della Premier League. C’era grande attesa sui nuovi arrivati, compreso l’ex Napoli Koulibaly, così come Sterling. A decidere la sfida è un altro ex azzurro Jorginho dal dischetto. K2 è uscito per infortunio al minuto 75. Panchina per Kepa, obiettivo di mercato della società di De Laurentiis.

La Redazione