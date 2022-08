Napoli e Sassuolo, situazione invariata dopo l’incontro di ieri!

Il Napoli e il Sassuolo sono vicinissimi, faccia a faccia nel quartier generale di Rivisondoli, eppure sono ancora lontani: più o meno 10 milioni di euro è la distanza che li divide e che divide Spalletti dal primo obiettivo della sua lista: Giacomo Raspadori. Ieri, dopo tanti contatti telefonici diretti e mediati dal manager di Jack, Tullio Tinti, è andato in scena un incontro: da un lato De Laurentiis e Giuntoli, dall’altro Carnevali e Rossi. Risultato: DeLa ha offerto intorno ai 30 milioni di euro per l’attaccante della Nazionale, ma la richiesta di partenza dell’ad del club emiliano si aggira tra i 38 e i 40 milioni. Ancora un bel divario, insomma. Non c’è che dire. Dopo un paio d’ore di colloquio, poi, le parti hanno interrotto la riunione con la promessa di aggiornarsi: il giocatore ha già l’accordo e ha voglia di una nuova avventura, ha voglia di Champions e lo ha ribadito, ma la base dell’affare non è ancora così solida. Anzi, bisogna lavorare. E limare.