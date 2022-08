Napoli, due giorni di riposo: la ripresa fissata il 9 agosto

L’amichevole di stasera a Castel Di Sangro contro l’Espanyol chiuderà di fatto il “secondo” ritiro del Napoli. Il campionato comincerà tra una settimana e gli azzurri saranno in campo, contro il Verona, il 15 di agosto, per la prima giornata di Serie A. Gli allenamenti per la squadra riprenderanno nella giornata di martedì 9 agosto, dopo l’amichevole di questa sera. Per gli azzurri, quindi, due giorni di riposo prima di tornare ad allenarsi a pieno regime per la prima partita della Serie A 2022/23.