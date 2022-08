Dopo l’addio attraverso un video emozionante, Dries Mertes, ex Napoli, si avvia verso una nuova avventura in Turchia, al Galatasaray, dove è atteso per stasera, come scrive ilmattino.it

È atteso questa sera alle 22 (italiane) a Istanbul, per la sua prima volta da calciatore del Galatasaray. È ormai fatta per Dries Mertens in Turchia, l’attaccante ex Napoli firmerà un contratto annuale da 4 milioni di euro più diversi bonus – non solo economici – con la promessa di un rinnovo automatico in caso di qualificazione alla Champions League il prossimo anno.