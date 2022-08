Premere f5 per gli aggiornamenti

Questo pomeriggio, presso lo stadio “T. Patini” di Castel di Sangro, fischio d’inizio alle ore 19,00, il Napoli affronterà per l’ultima amichevole l’Espanyol. La seconda squadra di Barcellona ha negli attaccanti Raul De Tomas e il cinese Wu Lei e il centrocampista Lozano i giocatori da tenere in considerazione. Per gli azzurri quasi certa l’assenza di Politano per il problema al polpaccio. Ilnapolionline.com vi terrà aggiornati in tempo reale.

La Redazione