Kepa è stato convocato dal Chelsea in campionato, possibile permanenza?

K e K. Kepa e Keylor. E in mezzo il Napoli: portieri-scorrevoli, sempre di più. Una storia intricata da sempre, da oltre un mese ormai, che a un certo punto sembrava aver riconosciuto un protagonista ma che poi è ricominciata dopo le difficoltà economiche riscontrate con il Chelsea: il Napoli sta lavorando senza sosta per cercare di superarle e dunque chiudere nel più breve tempo possibile l’ingaggio in prestito del portiere basco, ma il ds Giuntoli ha parallelamente moltiplicato i contatti con il Psg per Navas. Che tra l’altro, rispetto al collega, potrebbe anche arrivare con una formula differente: in prestito biennale. Oggi, nel frattempo, i Blues esordiranno a Goodison Park con l’Everton in Premier, e ieri Kepa ha postato su Instagram cinque foto che lo ritraggono con la divisa del club inglese. In calce, l’emoji di una clessidra: come a dire, il countdown è partito. Sta per cominciare la stagione: per il momento ancora con la maglia numero 1 del Chelsea.

Fonte: CDS