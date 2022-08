Gaetano salterà le prime due giornate di Serie A per colpa di un SMS!

Gianluca Gaetano salterà le prime due giornate del prossimo campionato con Verona e Monza: squalificato a causa di WhatsApp. Di un ironico messaggio spedito il 2 maggio, quando era ancora un giocatore della Cremonese, al collega ed evidentemente amico del Como, Vittorio Parigini, quattro giorni prima della partita tra le due squadre. «Ci lasci i 3 punti venerdì?», il testo riportato nel comunicato della Procura Federale. «Con l’aggiunta di due emoticons rappresentanti una faccia in un momento di risata». Appunto: Gaetano scherzava palesemente ed è parso chiaro anche agli inquirenti. La Procura aveva aperto un fascicolo per “violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva”. A seguire Gaetano e il suo legale hanno chiesto un accordo (ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva), il presidente federale non ha formulato osservazioni in merito e la storia si è conclusa così. Con due giornate di squalifica in campionato e 4.500 euro di ammenda per il giocatore, nonché 5.000 euro di ammenda per la Cremonese. Il destino sportivo di Gaetano, tra l’altro, non è ancora chiaro: è stato richiesto in prestito dalla stessa Cremonese e dall’Empoli.

Fonte: CDS