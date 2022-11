ESCLUSIVA – G. Menna (att. Potenza): “Il progetto? Voglio ripagare la fiducia del club. Sui giovani dico che bisogna avere coraggio”

In attesa dell’inizio dell’attività agonistica, si pensa al mercato e non solo per le big della serie A e B, ma anche le così dette categorie inferiori. Tra queste anche il Potenza che ha annunciato l’acquisto del classe 2005 Gianluca Menna ex settore giovanile del Napoli, intervistato da ilnapolionline.com.

La precedente esperienza a Cosenza cosa ti ha lasciato dentro e fuori dal campo? “Cosenza sono stato benissimo devo ringraziare il direttore Mezzina ma purtroppo per dei miei problemi personali sono andato via a novembre ma e stata una bella breve esperienza”.

A livello di settore giovanile Cosenza ed ora Potenza come stanno a strutture? “Cosenza stanno organizzati bene comunque è sempre una società B invece Potenza è una società di C ma stanno lavorando come una società di B c’è un bel progetto”.

Cosa ti ha convinto ad accettare il Potenza? “Potenza grazie al direttore sportivo Fortunato varrà che mi dato la possibilità lui crede molto nei giovani quest’anno farò la primavera 3 con mister Antonio Nocerino sperò di ripagare la fiducia è magari con il tempo di approdare in prima squadra è il mio sogno”.

Secondo te che momento è in generale per il settore giovanile in Italia? ” Il settore giovanile ci sono società che danno possibilità ai ragazzi di fare il grande salto in prima squadra ma purtroppo c’è ne sono molte che aspettano troppo poi come si vede in nazionali non ci sono più talenti ma credimi in Italia ci sono molti ragazzi promettenti”.

Infine Zerbin, Zanoli e Gaetano, come li vedi nel nuovo Napoli? “Tutti e tre sono ragazzi che secondo me potrebbero dare una grande mano al Napoli del presente e del futuro”. Intervista a cura di Alessandro Sacco