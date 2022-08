Dionisi, all. Sassuolo: “Da qui al 31 agosto mi auguro che non esca nessuno”

L’allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, parla della gara di Coppa Italia col Modena, e accenna anche al prossimo campionato, augurandosi che non esca nessuno, ma il suo club è in trattativa col Napoli per Giacomo Raspadori.

Si aspetta innesti?

“Questi siamo e con questi inizieremo. Poi da qui al 31 agosto mi auguro che non esca nessuno, ma se uscirà qualcuno sarà sicuramente sostituito. Non mi sorprenderei se arrivasse qualcuno per completare. La perdita di Traoré non è da poco, sia per ruolo che per le qualità del giocatore. Junior ha fatto un girone di ritorno molto molto positivo, è un peccato non averlo. Speriamo rientri presto, ma su un innesto non chiudo la porta“.