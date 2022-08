Coppa Italia, 3 squadre di serie A in campo: il programma

Come spesso accade è la Coppa Italia ad aprire ufficialmente la stagione calcistica nel nostro Paese. Oggi, sono previsti match, valevoli per i trendaduesimi della competizione ed in campo ci saranno 3 squadre di serie A. Alle 18 infatti, lo Spezia affronterà il Como. La partita sarà visibile in chiaro su Italia 1. Alle ore 21 scenderà in campo l’Empoli, che sfiderà la Spal. I tifosi della squadra toscana potranno guardare la partita su canale 20. Come accaduto per lo Spezia, anche tra le file dei toscani si è assistito ad un cambio di allenatore. Infine, a chiudere il programma delle partite di Coppia Italia di sabato 6 agosto, sarà il Torino di Juric. I granata sfideranno il Palermo, in un match che sarà disponibile in chiaro, su Italia 1