Amichevole Napoli-Espanyol 0-0, il commento della SSCN

Finisce 0-0 la quarta e ultima amichevole internazionale del Napoli a Castel di Sangro contro l’Espanyol. Una partita per la quale la parola amichevole è scritta solo in referto, almeno per i catalani che non interpretano esattamente il termine “amistoso” e infilano dentro gli ingredienti agonistici di una partita vera e ruvida. Ad una settimana dall’inizio del campionato ci può anche stare per gli azzurri, ma probabilmente se fosse stato un incontro ufficiale gli spagnoli non avrebbero finito la partita in 11. Il match, che diventa un ossimoro unito al connotato anglofono di “friendly”, evidenzia comunque un Napoli pronto alla battaglia sportiva, ma anche superiore sotto il profilo tecnico. Gli azzurri creano un numero superiore di azioni da gol, soprattutto nel primo tempo con Osimhen, poi però devono adattarsi alle maniere forti e le emozioni sono inversamente proporzionali ai falli subiti. Finisce 0-0 e per certi versi viene da tirare un sospiro di sollievo se la chiudiamo senza infortuni. Da adesso si va in clima campionato, quello che la letteratura sportiva definisce “calcio vero”. Appuntamento all’imbrunire di Ferragosto al Bentegodi. Verona-Napoli, prima giornata. Comincia la nuova avventura azzurra...Questo il commento della SSCN