AMICHEVOLE CALCIO FEMMINILE – Tris dell’A.s. Roma contro lo Standard Liegi

In attesa dell’inizio del campionato di serie A femminile che inizierà il 27 Agosto, le squadre si preparano con test amichevoli anche di livello internazionale. L’A.s. Roma ha vinto per 3-1 contro lo Standard Liegi. In gol Di Guglielmo, Andressa Alves e Roman Haug. Le giallorosse debutteranno in campionato sul campo del Pomigliano.

A.s. Roma – Ceasar; Di Guglielmo, Kollmats, Minami, Landstrom; Andressa, Ferrara, Greggi; Glionna, Lazaro, Haavi All. Spugna

🐺 Si conclude il primo tempo. Siamo in vantaggio 2-1 grazie ai gol di Lucia Di Guglielmo e @10andressaalves #ASRomaFemminile pic.twitter.com/3Iz5gorTqr — AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) August 6, 2022

Fonte: asroma.com