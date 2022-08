Zerbin rinnova e poi potrebbe approdare a Sassuolo

Alessio Zerbin è tornato alla base dopo l’ottima stagione in prestito al Frosinone in Serie B e adesso, stando a quanto riportato da Sky Sport, il club azzurro ha pronto il rinnovo. L’esterno classe ’99, si è messo in gran luce durante l’ultima amichevole degli azzurri contro il Girona, però, potrebbe partire nuovamente in prestito. Piace molto al Sassuolo, col quale il Napoli sta trattando proprio in questi minuti Giacomo Raspadori e stando a quanto affermato da Gianluca di Marzio, esperto di calciomercato, i due club avrebbero trovato l’accordo. Chissà se Zerbin è stato uno delgi elementi che ha permesso di trovare una soluzione condivisa…