UFFICIALE – Marlon è un nuovo giocatore del Monza

Il brasiliano Marlon passa dal Sassuolo al Monza. L’ufficialità è stata data dallo stesso club tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito: “Marlon è un nuovo giocatore del Monza. Il difensore brasiliano ha firmato un contratto coi biancorossi fino al 30 giugno 2023. Nato il 7 settembre 1995 a Duque de Caxias, è cresciuto nel Fluminense, dove è arrivato a 14 anni, debuttando tra i professionisti nel maggio 2014. Dopo aver collezionato 46 presenze col club brasiliano, nel giugno 2016 è stato acquistato dal Barcellona. Con i blaugrana ha esordito in Champions League e ha giocato due gare in Liga, oltre ad essere stato impiegato 27 volte con il Barcellona B. Nell’estate 2017 è approdato al Nizza per un’esperienza in prestito di una stagione, con 27 presenze complessive, comprese tre in Europa League. A portarlo in Italia è stato il Sassuolo nell’estate 2018. In tre stagioni coi neroverdi ha giocato 66 partite, segnando anche un gol. Il suo allenatore per tutto il triennio emiliano è stato l’ex calciatore del Monza Roberto De Zerbi, che lo ha voluto con sé anche nella successiva esperienza con lo Shakhtar Donetsk. In Ucraina Marlon ha vinto la Supercoppa e ha collezionato 22 presenze di cui 9 in Champions League. Il Monza lo riporta ora in Serie A, dove ha già dimostrato tutto il suo valore. Benvenuto Marlon!”. Alfredopedullà.com