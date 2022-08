Sky – Le probabili formazioni di Napoli e Verona alla data odierna

A oggi il portiere titolare per la 1^ di campionato è Meret, ma non sorprendiamoci se lunedì 15 a Verona fra i pali ci sia Kepa o addirittura Navas. Il sistema di gioco è il 4-3-3 a meno che il mercato non porti in dote Raspadori con cui poter tornare al 4-2-3-1. In mezzo Fabian Ruiz favorito su Zielinski. Davanti Politano è acciaccato e in dubbio. Tutti gli occhi al debutto saranno sul talento georgiano Kvaratskhelia

Veloso è squalificato per la prima giornata e col Napoli non ci sarà. Altre possibili novità potrebbero arrivare dal mercato, con la società che attende l’offerta giusta per lasciar partire Simeone mentre Cioffi aspetta rinforzi. “A oggi non siamo completi – aveva detto dopo il test con la Cremonese -. Servono almeno altri tre colpi in entrata ma sono convinto arriveranno presto”.

