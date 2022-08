SKY – In attesa di Kepa, non si molla la pista Navas

Il Napoli ha deciso che il ruolo da ricoprire è quello del portiere, soprattutto dopo che Meret andrà a giocare in prestito allo Spezia. Secondo il sito di Gianluca Di Marzio, non si sono fatti passi in avanti per Kepa e i due club parlerebbero di prestito oneroso e i londinesi contribuirebbero al pagamento dell’ingaggio. L’altro nome è Keylor Navas e si cercherà di capire se rispetto al portiere spagnolo ci sono margini per una trattativa.

La Redazione