SKY – Galatasaray-Mertens, l’offerta non comprende solo l’ingaggio, ma altri importanti benefit

Dries Mertens ha salutato ufficialmente il Napoli ed i napoletani con un video che ha toccato il cuore di tutti, ed ora è pronto per una nuova avventura. Il giornalista di Sky, ed esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, ha scritto in merito all’offerta del Galatasaray, che non comprende solo una cifra importante per l’ingaggio. “Il Galatasaray è pronto a mettere sul piatto cifre importanti per convincere Dries Mertens a trasferirsi in Turchia. Il club ha offerto all’ex Napoli un contratto da 4 milioni netti a stagione più bonus, con rinnovo automatico in caso di qualificazione in Champions League. A questo, si aggiungono anche altri benefit come una casa con autista a disposizione e non solo: nel contratto sarebbero previsti anche 30 voli Turkish Airlines per Napoli e Bruxelles. Un’offerta importante e ben strutturata, su cui ora l’attaccante riflette in maniera concreta: il giocatore sarebbe pronto ad accettarla”.