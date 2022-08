Si prova a recuperare Politano per Verona, domani l’ultimo test!

Girona. L’esterno del Napoli ha rimediato un risentimento al polpaccio sinistro, l’obiettivo dello staff medico è quello di permettere a Spalletti di averlo a disposizione per la prima di campionato contro l’Hellas. La squadra, dopo aver riposato di mattina all’indomani del terzo test internazionale vinto 3-1, si è ritrovata allo stadio Patini nel pomeriggio, seduta aperta ai tifosi dopo l’ennesimo fugace eppure intenso temporale estivo. Ha svolto terapie Matteo Politano dopo l’infortunio a metà del primo tempo in amichevole contro ilha rimediato un risentimento al polpaccio sinistro, l’obiettivo dello staff medico è quello di permettere adi averlo a disposizione per la prima di campionato contro. La squadra, dopo aver riposato di mattina all’indomani del terzo test internazionale vinto 3-1, si è ritrovata allo stadionel pomeriggio, seduta aperta ai tifosi dopo l’ennesimo fugace eppure intenso temporale estivo.

C’era anche Meret coi compagni, per lui solo esercitazioni di calcio-tennis e poi il rientro negli spogliatoi prima degli altri. Per Mario Rui e Di Lorenzo lavoro di scarico in piscina mentre sono stati in palestra Zedadka, Ambrosino e Ounas, out in occasione dell’amichevole contro il Girona. Per i presenti, dopo alcune combinazioni offensive, partitella a campo ridotto per perfezionare i meccanismi tra i reparti.

Spalletti accelera per la prima di campionato, si sono messi in mostra – tra gli altri – Petagna e Zielinski, autore di un paio di prodezze che il pubblico ha gradito. A fine seduta autografi per diversi azzurri. La prossima amichevole è in programma domani contro l’Espanyol, ore 19 al Patini, ultimo test prima del rientro a casa. Per l’occasione il Napoli ha ridotto il prezzo della gara che sarà visibile in pay per view su Sky e sul proprio canale Facebook a 2,99 euro e non più a 9,99 euro. Anche a Castel di Sangro si parla dell’addio di Mertens e del video social del belga che mercoledì ha salutato tutti, a Posillipo è spuntato uno striscione “Tu si ‘na cosa grande pe’ Me(rtens)” ben visibile da casa sua, a Palazzo Donn’Anna.