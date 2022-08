Si prova a chiudere per Kepa, altrimenti Navas. Meret e Contini in uscita!

E allora, dicevamo, la stretta finale. Il rush, lo scatto per definire la telenovela inaugurata a giugno in assoluto silenzio e massima segretezza: portieri scorrevoli. La situazione è piuttosto chiara: con il Chelsea si prova a trovare la quadra per Kepa; si prova a disegnare un cerchio milionario che in questa fase è ritenuto ancora eccessivo. Con l’entourage del giocatore non ci sono problemi, e anzi come testimonia anche il like social comincia a emergere una certa attenzione nei confronti del mondo azzurro, ma con i Blues restano aspetti problematici. Anche dopo l’incontro di mercoledì con Canales. L’intenzione? Farla finita al più presto, brindare e cominciare la preparazione in vista della prima con il Verona in agenda il 15 agosto, ma se la portata dell’investimento continuerà a essere considerata eccessiva si dovrà virare. E anche al volo: ecco perché Giuntoli ha ripreso a parlare con il Psg e con Navas con una certa intensità. Portieri che vengono, che dovrebbero arrivare e altri che dovrebbero andare. Con ordine: il rinnovo di Meret fino al 2027 è bloccato, è fermo e salterà se come sembra piomberà sulla scena un illustre collega. O meglio: Alex potrebbe prolungare di un anno e poi andare a giocare in prestito. Con lo Spezia: Gotti è suo grande estimatore e gli garantirebbe continuità. Più indietro c’è il Torino. Contini, invece, ha già un accordo con la Samp e aspetta di essere liberato.