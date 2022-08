Scozzafava: “Spalletti è un uomo consapevole, conosce il suo valore e lo apprezza”

Monica Scozzafava, giornalista, che ha intervistato il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, per il Corriere della Sera, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, alla trasmissione Radio Goal.

“Spalletti è un uomo consapevole, conosce il suo valore, lo apprezza e non fa nulla per fingere falsa umiltà, ed è giusto che la gente lo sappia. Non finge di essere un altro, non è che deve apparire per forza come quello che fa i sacrifici e basta. E’ un uomo d mondo, vive la sua vita.

Sulla questione Mertens se ne sono dette di tutti i tipi, e lui stesso ha detto che sente in giro che è stata colpa sua. “Perchè si dice che non l’ho voluto?” Ci teneva a dire che gli avrebbe fatto comodo in squadra, e gli ha fatto tanti complimenti, poi si è dovuto arrendere alla decisione della società.

Quando parlava di Raspadori gli si sono illuminati gli occhi. Ne parlava come di un calciatore, e ancor di più di una persona nel modo migliore possibile, anche caratterialmente parlando. E’ un ragazzo che ha tanta personalità e mi ha dato la sensazione che lo conoscesse bene, e che ci avesse parlato”.