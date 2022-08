Napoli/Sassuolo, incontro interlocutorio: appuntamento a lunedì

Per alcuni media l’incontro di oggi tra Napoli e Sassuolo è stato interlocutorio, per altri la distanza è incolmabile, avendo, la società neroverde richiesto circa 40 milioni per Giacomo Raspadori, una cifra a cui il club di De Laurentiis non ha alcuna intenzione di arrivare. Per la maggior parte trattasi di fumata grigia, in quanto resiste una certa distanza fra i 30 milioni di euro messi sul piatto dagli azzurri e i 40 chiesti dal Sassuolo. Secondo gazzetta.it, sarà così necessario un nuovo aggiornamento: le parti, si legge sul portale online della rosea, si rivedranno nella giornata di lunedì.