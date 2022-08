Mercato – Provedel alla Lazio e Dragowski allo Spezia. E Meret?

Provedel alla Lazio e Dragowski allo Spezia, stavolta siamo davvero in dirittura. La sorpresa del pomeriggio, ha riguardato Dragowski per una riapertura della trattativa che sembrava esseri arenata. C’è l’accordo con la Fiorentina per un probabile trasferimento a titolo definitivo, ma siamo davvero ai dettagli. La Lazio aveva gli accordi sia con lo Spezia che con l’agente Rava, adesso via libera per le visite che potrebbero essere effettuate lunedì. La domanda ora scatta in automatico: e Meret? Lo Spezia ha voluto accelerare per Dragowski, adesso il portiere del Napoli valuterà le altre proposte (Torino e Leicester). Alfredopedullà.com