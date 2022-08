Luca Cerchione: “Da Settembre si riaprirà il discorso del rinnovo di Fabian”

In casa Napoli sono ore importanti per il mercato in entrata, tra la questione portiere e l’affare Raspadori, ma c’è dell’altro. Il giornalista Luca Cerchione su twitter parla su twitter del rinnovo di Fabian Ruiz.

Con #Fabian si parlerà di rinnovo a partire dal 2/9, se non dovesse andare via. Il #Napoli rilancerà l’offerta a 2,5mln€ netti a stagione. Il ragazzo ha aperto già da un paio di settimane, come segnalai in uno space https://t.co/1AJcp0yEBJ — Luca Cerchione (@lucacerchione) August 5, 2022

Fonte: twitter Luca Cerchione